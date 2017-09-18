Конструктор экранопланов рассказал о развитии отрасли в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия в области экранопланостроения на сегодняшний день опережает всех иностранных конкурентов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"Десятитонная машина, которую мы хотим совместно (с компанией ДУКС – ред.) построить, должна произвести "взрыв" в российском экраноплавании. По заключению британских экспертов, с "Буревестником-24" мы уже обходим Японию, Германию и Южную Корею на 10 лет. На сегодняшний день за рубежом у нас нет конкурентов", — сказал Буковский.

В качестве примера он сообщил, что корейцы со своим WSH-500 "попали", потому что они заставили конструктора Ханно Фишера "надуть" "двадцатку" (Hoverwing 20), и в итоге увеличились не только размеры, но и проблемы.

"Были маленькие проблемы, а стали большие. Этого делать нельзя", – сказал Буковский.

В то же время он отметил, что китайцы вкладывают сейчас миллиарды долларов в год разработку экранопланов.

"Единственное, что мы не знаем, — это как идут разработки в США. Они все засекретили. Знаю, что это будет большая машина – либо это в итоге будет фикция, либо действительно прорыв. Но пока мы впереди планеты всей", — сказал Буковский.