General Motors отзовет в Китае более 2,5 миллиона машин

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Американский производитель автомобилей General Motors (GM) и его совместное предприятие Shanghai GM отзовут в Китае более 2,5 миллионов автомобилей из-за дефекта нагнетателя подушек безопасности, говорится в сообщении Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ).

Первая волна отзыва начнется 29 октября 2017 года, будут отозваны 13,592 импортированных автомобилей Saab и Opel. Следующая начнется 29 декабря и коснется более 2,51 миллиона автомобилей Chevrolet и Buick.

Автомобили, которые будут отозваны, оснащены подушками безопасности японского производителя Takata Corp.

На прошлой неделе регулятор сообщил об отзыве более 4,86 миллиона автомобилей концерна Volkswagen AG и его совместных предприятий в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, которые также были оснащены бракованными подушками безопасности Takata Corp.

Оба отзыва связаны с расследованием, которое ведомство проводило с июня 2014 года.