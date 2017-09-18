General Motors отзовет в Китае более 2,5 миллиона машин

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Американский производитель автомобилей General Motors (GM) и его совместное предприятие Shanghai GM отзовут в Китае более 2,5 миллионов автомобилей из-за дефекта нагнетателя подушек безопасности, говорится в сообщении Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ).
Автомобили, которые будут отозваны, оснащены подушками безопасности японского производителя Takata Corp.
На прошлой неделе регулятор сообщил об отзыве более 4,86 миллиона автомобилей концерна Volkswagen AG и его совместных предприятий в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, которые также были оснащены бракованными подушками безопасности Takata Corp.
Оба отзыва связаны с расследованием, которое ведомство проводило с июня 2014 года.