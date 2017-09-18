МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минтранс России рассчитывает завершить работу над подготовкой проекта постановления правительства РФ об утверждении порядка учета гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) в ноябре, сообщили газете "Известия" в министерстве.

"Проект постановления будет направлен в правительство РФ после завершения этапов согласования таблиц разногласий в федеральных органах исполнительной власти и проведения оценки регулирующего воздействия. Предположительно, в конце осени", — сказал "Известиям" представитель ведомства.

По его словам, в актуальной редакции проекта этого документа зафиксировано, что база данных учета БВС будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), единственным оператором которой определено ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Таким образом, это предприятие будет утверждено оператором системы учета БВС.

"Однако для этого потребуется внести изменения в федеральный закон о транспортной безопасности в части системы ЕГИС ОТБ, а также издать соответствующий указ президента РФ и выпустить приказ Минтранса. Возможен и другой вариант утверждения оператора — проведение безальтернативного конкурса и организация закупки у единственного поставщика услуг. Окончательный способ определения оператора будет выбран после согласования этого вопроса с федеральными органами исполнительной власти", — пояснили "Известиям" в пресс-службе министерства.

Добавляется, что приступить к учету гражданских беспилотников можно будет после утверждения всей необходимой нормативной базы и осуществления всех формальных процедур, на которые может уйти не менее трех месяцев. При длинных новогодних каникулах механизм учета дронов может заработать не ранее апреля 2018 года, пишет газета.