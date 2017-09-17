ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США "медленно склоняется" к тому, чтобы впервые за более чем 30 лет разрешить разведку газовых и нефтяных месторождений в расположенном на Аляске Национальном арктическом природном заповеднике, сообщила в субботу газета Washington Post, в распоряжение которой попали проекты соответствующих документов.

По данным издания, 11 августа и.о. главы Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Джеймс Курт проинструктировал регионального директора ведомства по Аляске изменить правила по проведению разведки месторождений, введенные в 1984 и 1986 годах. "По завершении работы новые нормативы позволят подавать запросы на одобрение новых планов по проведению разведки", — написал Курт.

Окончательное слово в данном случае за конгрессом США. При этом, как подчеркивает газета, первым шагом в проведении разведки в заповеднике площадью почти 80 тысяч квадратных километров должны стать сейсмические исследования, и министерство внутренних дел, которое в США занимается природными ресурсами, "уже изменяет существующие с 1980-х годов нормативы для того, чтобы разрешить подобные работы".

Споры по освоению арктических энергоресурсов в США идут уже несколько десятилетий. И если демократы вместе с экологами выступают против, то республиканцы настаивают на разрешении добычи топлива в заповеднике на Аляске.