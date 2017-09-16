"Почта России" получит партию Ford Transit татарстанского производства

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первая партия из 25 автомобилей Ford Transit татарстанского производства будет передана в субботу в Казани национальному почтовому оператору "Почта России" группой компаний Ford Sollers в рамках договоренностей о поставке 2,5 тысячи автомобилей, сообщает филиал "Почты России" управление "Татарстан почтасы".

"В Казани 16 сентября состоится торжественная церемония передачи национальному почтовому оператору "Почта России" первой партии из 25 автомобилей Ford Transit, произведенных на заводах Ford Sollers в Татарстане", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в текущем году "Почта России" приобретет свыше 2,5 тысячи автомобилей и обновит более 15% своего автопарка. Значительную часть приобретенных автомобилей составят грузовые фургоны, из них в города-миллионники поступят 675 автомашин марки Ford, выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учетом почтовых требований.

Применение в конструкции автомобилей современных технологий и высококачественных материалов позволяет увеличить срок службы грузового фургона, массу перевозимого груза, эффективность использования загрузочного пространства, избежать деформации и негерметичности в процессе эксплуатации с сохранением взвешенных потребительских свойств. Автомобили соответствуют экологическому классу Евро-4, обладают улучшенной маневренностью, необходимой для езды вне грунтовых дорог, и оснащены маршрутным компьютером.

В 2017 году филиалу "Почты России" в Татарстане — УФПС "Татарстан почтасы" по проекту "Развитие транспортной инфраструктуры" запланирована поставка 36 автомобилей российского производства марки Ford Transit трех модификаций.

УФПС "Татарстан почтасы" – филиал ФГУП "Почта России", которое входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя более 1,1 тысячи стационарных отделений почтовой связи, 29 передвижных отделений почтовой связи и 31 пункт почтовой связи, 259 отделений почтовой связи расположены в городской, 851 отделение почтовой связи — в сельской местности. Сеть объектов почтовой связи охватывает всю территорию Татарстана и оказывает универсальные и другие услуги во всех населенных пунктах республики. Общая протяженность маршрутов по Татарстану — более 34,5 тысячи километров.

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