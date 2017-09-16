МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Прежние собственники банка "ФК Открытие", скорее всего, не получат долю в санируемом банке, заявил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".

"Мое экспертное мнение – вряд ли в группе "Открытие" старые собственники получат хоть какую-то долю в банке, исходя из примерных оценок масштаба бедствия", — сказал он.

"Он (Задорнов — ред.) отметил, что взаимодействие с предыдущими собственниками будет вестись как с участниками сделок банка… По его словам, за будущую политику и стратегию кредитной организации будет отвечать основной собственник, а именно — Центробанк", — также говорится в сообщении радиостанции.

Задорнов добавил, что его ключевая задача в качестве кризисного менеджера — разобраться с текущими кадрами и получить дополнительную информацию о бизнесе в целом, и уточнил, что приступит к исполнению обязанностей в "Открытии" либо в конце этого года, либо в начале 2018-го.

ЦБ РФ в августе объ­явил о мерах спас­ения банка "ФК Откры­тие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в Р­оссии, а после начав­шегося в июне резкого оттока средств кли­ентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санац­ия с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда кон­солидации банковского сектора, станет гл­авным акционером "ФК Открытие". Также регулятор предварительно оценил потребность группы банка "Открытие" в капитале в 250-400 миллиардов рублей.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что Задорнов возглавит банк "ФК Открытие". Пресс-служба ВТБ сообщала, что Задорнов перейдет на работу в "Открытие" с начала 2018 года, а до этого момента продолжит руководить банком "ВТБ 24", который в январе 2018 года присоединится к ВТБ.