В Татарстане открывается сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок, где сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже розничных на 20-30%, открывается в Татарстане, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

"С 16 сентября по 23 декабря каждую субботу будут работать десять площадок в Казани, три в Набережных Челнах и одна в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Рекомендованные цены на продукцию — на 20-30% ниже розничных", — говорится в сообщении со ссылкой на первого замглавы регионального минсельхоза Николая Титова.

По его информации, в 2016 году ярмарки прошли в два этапа — с 10 сентября по 24 декабря и с 16 января по 7 мая. Всего были проведены 33 ярмарки, на которые завезли продукции на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

По информации главы регионального ветеринарного ведомства Алмаза Хисамутдинова, на каждой площадке будут присутствовать специалисты его службы. Ветеринарные услуги для сельхозтоваропроизводителей предоставляются бесплатно.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов заявил, что в 2017 году необходимо повысить уровень организации сельскохозяйственных ярмарок. Он также призвал руководителей ведущих аграрно-промышленных организаций (тепличного комбината "Майский", сахарных заводов республики, предприятия "Казаньзернопродукт" и других) принимать участие в ярмарках согласно графику каждые две недели, поскольку их продукция очень востребована.

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