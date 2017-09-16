Ряд авиакомпаний заинтересованы в доставке грузов "Почты России"

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Национальный почтовый оператор "Почта России" прорабатывает наиболее оптимальную модель доставки посылок авиатранспортом, заинтересованность в доставке выразили несколько региональных авиакомпаний, заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"У нас есть два самолета. Мы можем пойти, например, по пути создания собственного парка самолетов, и тогда нам необходимо 15 самолетов. В то же время мы сейчас можем проработать альтернативно вопрос заключения соглашений с региональными авиакомпаниями таким образом, чтобы обеспечить регулярность доставки почтовой корреспонденции в удаленные населенные пункты", — сказал Подгузов журналистам.

По мнению главы "Почты России", вопрос о том, какой на самом деле должна быть модель — владение авиасудами или партнерство с региональными авиакомпаниями, необходимо дополнительно проработать.

"Есть ряд региональных авиакомпаний, которые заинтересованы. Идея какая: если, например, осуществляется перевозка пассажиров, как это в общем-то раньше было, чтобы был и почтовый отсек. Надо эти экономические проекты считать, смотреть, насколько это выгодно, как улучшить экономику такого рода перевозок", — пояснил Подгузов.

"Возможно, такие решения станут основой для развития региональных перевозок", — добавил он.