"Почта России" готовит программу обновления инфраструктуры

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Национальный почтовый оператор "Почта России" планирует до конца года проработать программу обновления почтовой инфраструктуры стоимостью около 50 миллиардов рублей, заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.
По его информации, основу программы планируется поработать до конца года. "Непосредственно выйти на заключение контрактов тоже, наверное, в эти сроки, может быть, первый квартал 2018 года. Но ускориться в создании инфраструктуры мы уже можем сейчас", — отметил он, уточнив, что в настоящее время уже ведется активное взаимодействие с властями регионов по созданию логистических почтовых центров в Новосибирске, Хабаровске, Ростове, и есть уже довольно много наработок, чтобы дать толчок этим инвестициям.
В первую очередь, по словам Подгузова, необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, а основой инфраструктуры "Почты России" является система логистических центров.
Глава "Почты России" отметил, что параллельно с приведением в порядок базовой инфраструктуры необходимо заниматься и качеством доставки продуктов "Почты России" непосредственно потребителю. Для этого будет запущен проект организации "последней мили". Здесь, по его словам, необходимо и оснащение почтальонов специальными планшетами, и маршрутизация движения почтальона, и пересмотр системы доставки продукции потребителям.
"Программа эта должна быть рассчитана на несколько лет, мы хотим, конечно, намного быстрее… Без обновления инфраструктуры динамичное развитие "Почты России" затруднено", — подчеркнул руководитель национального почтового оператора.