Участников янтарной отрасли в России могут объединить под единым брендом

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для продвижения янтарной продукции РФ на международные рынки целесообразно создать сеть участников янтарной отрасли под единым брендом "Калининградский янтарь", сообщается в стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, опубликованной на сайте правительства в субботу.

Как отмечается в документе, для реализации янтарной продукции необходимо развивать в первую очередь каналы продвижения на международные рынки в страны, где сосредоточено основное потребление и сформировались значительно более высокие цены на конечную янтарную продукцию.

"Для этого целесообразно… использовать возможности стратегических партнеров-инвесторов с ориентацией на их сбытовые сети с дальнейшей интеграцией или созданием собственной сбытовой сети за рубежом; объединить на добровольной основе экспортные продажи и создать сеть резидентов янтарного кластера и других участников янтарной отрасли России под единым брендом "Калининградский янтарь" в виде торгового дома (центра)", — говорится в стратегии.

Кроме того, предполагается освоить технологии продажи по каналам интернет-коммерции. В стратегии также поясняется, что развитие торговли на внутреннем рынке возможно в первую очередь в местах платежеспособного спроса, в том числе в городах-миллионниках, курортных городах и регионах, где ювелирная продукция и украшения приобретаются в качестве сувениров и памятных подарков, а также международных аэропортах.