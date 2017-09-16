Может быть и выше: решение S&P по рейтингу России не удивило бизнес

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства S&P подтвердить рейтинг России не удивило представителей власти и бизнеса, однако они уверены, что у страны есть все шансы в скором времени достичь рейтинга инвестиционного уровня благодаря улучшению ситуации в экономике.

S&P в пятницу подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.

Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение агентства, заявил, что иностранные инвесторы уже охотно приходят в российские активы, несмотря на "мусорный" рейтинг РФ. По его словам, зарубежных инвесторов привлекает высокая адаптационная способность экономики и зрелость макроэкономической политики в РФ.

"Думаю, разночтения в оценках между инвестиционным сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми, и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике они сойдут на нет", — заявил глава Минфина России.

Прогнозы S&P

S&P в описании рейтингового действия отметило, что "текущее восстановление российской экономики и импульс, заданный реформами, которые будут проводиться в постэлекторальный период, могут способствовать ускорению невысокого в настоящее время экономического роста, — несмотря на санкции и низкие цены на нефть".

Позитивный прогноз указывает на возможность повысить рейтинги РФ, если тенденция восстановления экономического роста будет продолжена или если продолжающаяся стабилизация финансового сектора трансформируется в рост кредитования в банковском секторе, признаки которого уже заметны.

В то же время прогноз может быть ухудшен до стабильного, а рейтинг понижен "в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, или если осуществляемые в настоящий момент меры по поддержанию финансовой стабильности будут сопряжены с более высокими бюджетными расходами, а также если ухудшатся доверие к проводимой денежно-кредитной политике и ее эффективность", поясняют в S&P.

Агентство в пятницу также пересмотрело оценку риска перевода и конвертации валюты до "BBB-" с "BB+". Это отражает мнение агентства, что вероятность ограничения правительством доступа к валютным операциям, необходимым для обслуживания и погашения долга российскими несуверенными заемщиками, немного ниже по сравнению с вероятностью суверенного дефолта.

"Валютный режим в России стал гораздо более гибким и рыночно ориентированным по сравнению с прошлым периодом. Кроме того, во время экономических кризисов прошедшего десятилетия государство демонстрировало невмешательство в эту сферу", — говорится в сообщении.

© AP Photo / Henny Ray Abrams Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США © AP Photo / Henny Ray Abrams Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США

Экономика и рост

По прогнозу S&P, восстановление экономики России будет продолжаться до 2020 года, ВВП вырастет на 1,8% в этом году, а рост в среднем в 2017-2020 годах составит 1,7% ежегодно вследствие повышения цен на нефть, а также некоторого увеличения внутреннего потребления. Официальный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает рост ВВП РФ в 2017 году на 2,1%, в 2018–2020 годах — 2,1%, 2,2% и 2,3% соответственно.

Вместе с тем, низкие цены на сырьевые товары будут оказывать давление на перспективы долгосрочного роста российской экономики. Кроме того, в своем прогнозе агентство исходит из сохранения санкций Запада в отношении России до 2020 года.

Глава МЭР РФ Максим Орешкин ранее в сентябре заявлял, что макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги от международных агентств. По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо худшую ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также ранее говорила, что Банк России видит достаточно много позитивных факторов, которые объективно характеризуют прогресс в экономике РФ.

"Экономическая ситуация улучшается, мы накопили валютные резервы. С другой стороны, достаточно много спекулятивных денег будет выведено из России из-за санкций Запада, это окажет давление на рубль", — прокомментировал решение агентства президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин РИА Новости.

"Естественно, они также будут смотреть на реформы. Если мы не потеряем темпы реформ, то тогда рейтинг повысится", — уверен Калинин.

Из "большой тройки" рейтинговых агентств сегодня только Fitch оценивает рейтинг РФ как инвестиционный: значение "BBB-" соответствует низшей ступени этой категории рейтинга. Moody's оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1", что соответствует спекулятивной категории.