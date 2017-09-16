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Экономика

Киев обвинил Siemens в отказе поставить оборудование для ГТС из-за России

06:0316.09.2017
(обновлено: 06:26 16.09.2017)
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© AFP 2017 / Michele TantussiФлаг с логотипом компании SiemensФлаг с логотипом компании Siemens
© AFP 2017 / Michele Tantussi

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens отказался импортировать компрессор для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию. Об этом заявил глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Siemens позвонил нам и сказал: мы можем поставить вам одну-единственную машину, (но тогда. — Прим. ред.) наши поставки в Россию станут нулевыми", — приводит слова Коболева телеканал "112 Украина".

Комментарий Siemens

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Москва призвала Евросоюз не политизировать ситуацию вокруг Siemens
Siemens не может подтвердить слова главы украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрея Коболева о том, что немецкий концерн отказался поставлять компрессор для газотранспортной системы Украины, сказал РИА Новости представитель компании Филипп Энц (Philipp Encz).

"Мы не можем подтвердить заявления, сделанные главой "Нафтогаза". У нас нет сигналов от нашей сервисной организации о том, что оказание каких-либо услуг Украине было прекращено", — сказал Энц.

Он пояснил, что сервисная организация является внутренним подразделением Siemens.

Еще в 2013 году

Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Суд вновь отказал Siemens в аресте турбин в Крыму
Немецкий концерн решил не поставлять турбины для реконструкции компрессорной станции "Бар" еще в 2013 году, заявили в компании "Укртрансгаз". С тех пор, по данным оператора украинской ГТС, сотрудничество с корпорацией не ведется.

"Немецкий производитель внезапно отказался от кооперации на этапе создания проекта летом 2013 года", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Специалистам "Укртрансгаза" из-за отказа со стороны немецкого концерна пришлось переделывать проект реконструкции компрессорной станции "Бар". В качестве оптимального решения было признано использование оборудования General Electric Oil & Gaz.

Поставки оборудования начались на прошлой неделе. Реконструкцию компрессорной станции "Бар" планируется завершить в 2018 году.

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым

Строительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2017 / Michele Tantussi
СМИ рассказали о возможной схеме поставок турбин Siemens в Крым
В начале июля в СМИ появилась информация, что Россия поставила в Крым турбины для электростанций, произведенные Siemens. Журналисты утверждали, что речь идет о турбинах SGT5-2000E.

Позднее в Siemens заявили, что в Крыму оказались по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для электростанций в Тамани еще летом прошлого года. В "Технопромэкспорт" сообщили, что четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму были закуплены на вторичном рынке.

Москва отмечает, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку были переделаны с применением российских технологий. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.

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