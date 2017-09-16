На крупнейшем в мире алюминиевом заводе произошел энергосбой

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы ведутся на крупнейшем в мире Братском алюминиевом заводе после сброса нагрузки, сообщается на сайте министерства энергетики России.

"Пятнадцатого сентября в 23.09 на Братском алюминиевом заводе (ОАО "Русал Братск") произошел сброс нагрузки на 157 МВт (с 1 967 до 1 810 МВт). Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в справке.

Во вторник, 22 августа, Минэнерго сообщало о сбросе нагрузки на Иркутском и Новокузнецком заводах "Русала".

"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. В компании работает около 61 тысячи человек. В 2016 году "Русал" увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.