"Укртрансгаз" рассказал, когда Siemens отказался от поставок турбин для ГТС

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens решил не поставлять турбины для реконструкции компрессорной станции "Бар" в 2013 году, сообщили в компании "Укртрансгаз". С тех пор, по данным оператора украинской ГТС, сотрудничество с корпорацией не ведется.

"Siemens не завозил турбины в Украину для реконструкции компрессорной станции "Бар", немецкий производитель внезапно отказался от кооперации на этапе создания проекта летом 2013 года. С тех пор не сотрудничаем", — говорится в сообщении компании в Facebook

Из-за отказа со стороны Siemens "Укртрансгазу" пришлось переделывать проект реконструкции, в качестве оптимального решения было признано использование оборудования General Electric Oil & Gaz.

Поставки оборудования начались на прошлой неделе. Реконструкцию компрессорной станции "Бар" планируется завершить в 2018 году.