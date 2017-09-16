"Аэрофлот" отметил 50-летие установления воздушного сообщения с Турцией

СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Российская авиакомпания "Аэрофлот" провела в Стамбуле церемонию, посвященную 50-летию подписания межправсоглашения об установлении воздушного сообщения между СССР и Турцией.
Потребность в авиаперевозках возросла многократно
Он отметил, что в том же 1967 году был заключен важный советско-турецкий Договор об экономическом и техническом сотрудничестве, в рамках которого в Турции при советской поддержке были построены предприятия сталелитейной, химической, нефтеперерабатывающей, стекольной промышленности. "Все это обусловило необходимость развития прямого авиационного сообщения между нашими странами. В результате 29 августа 1967 года было подписано межправсоглашение о воздушном сообщении, и уже 9 сентября выполнены первые рейсы "Аэрофлота" в Стамбул и Анкару", — отметил генконсул.
"Сегодня у руководства наших стран есть общее стремление придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений во всех сферах. И реализация поставленных в том числе президентами обеих стран задач была бы невозможной без работы транспортных компаний, которые, как кровеносная система в организме, обеспечивают функционирование сложного многопланового комплекса двусторонних отношений. За первую половину 2017 года по маршруту Москва-Стамбул-Москва его ("Аэрофлота") услугами воспользовались более 100 тысяч пассажиров, а по маршруту Москва-Анталья-Москва — более 50 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, рейсы в Анталью как один из самых популярных курортных городов Средиземноморья пользуются повышенным спросом у россиян. Загрузка рейсов на турецких маршрутах традиционно высока, особенно в летний сезон, когда достигает 90-100%.
Ретроспективный показ мод бортпроводников
"Этот год для Аэрофлота стал юбилейным по многим причинам. Сегодня ровно 50 лет как компания впервые начала эксплуатировать знаменитый среднемагистральный реактивный самолет ТУ-134, — самый шумный, но и самый быстрый самолет того времени. И 50 лет назад, в июле 1967 года, в Москве была создана служба бортпроводников, которые раньше числились в территориальных подразделениях гражданской авиации и не имели единого руководящего центра", — рассказывает Голуб.
Красная форма, которую носят бортпроводники "Аэрофлота" сейчас, была введена в 2010 году, сказал Голуб. Существует темно-синий вариант для мужской половины экипажа, а также два варианта женской формы: темно-синий для зимнего периода и мандариново-красный для лета. Гардероб стюардесс "Аэрофлота" включает костюм-двойку, платье, теплое пальто, плащ, стильный пуховик и кожаную обувь. Все аксессуары на одежде строго золотистого цвета. Цена одного такого комплекта, куда входит порядка 20 наименований, примерно 1500 долларов.
Наибольший восторг показ вызвал у турецких гостей. Очередь сфотографироваться с российскими стюардессами была огромная. "Русские девушки вообще очень красивы, с замечательными фигурами, светлыми волосами. Наши мужчины с большим удовольствием с ними фотографируются. Форма, какую мы здесь увидели, очень элегантна и изящна", — сказала РИА Новости директор IATA в Турции Фунда Чалышыр.