МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Иностранные инвесторы охотно инвестируют в российские активы, несмотря на "мусорный" рейтинг РФ, а по мере укрепления положительных трендов в российской экономике разночтения в ее оценках инвесторами и рейтинговыми агентствами сойдут на нет, уверен министр финансов России Антон Силуанов.

"Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум", — сказал Силуанов журналистам, комментируя решение агентства S&P подтвердить суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

По словам главы Минфина России, зарубежных инвесторов привлекает высокая адаптационная способность экономики, зрелость макроэкономической политики. "Проводимая правительством взвешенная бюджетная политика делает российскую экономику предсказуемой, принятая конструкция бюджетных правил существенно снижает зависимость экономики и курса рубля от цен на нефть", — сказал он.

"Думаю, разночтения в оценках между инвестиционным сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми, и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике они сойдут на нет", — заявил глава Минфина России.