S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BВ+, прогноз позитивный

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BВ+" с позитивным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровнях "BBB-" и "A-3".