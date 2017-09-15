ЦБ улучшил прогноз по оттоку капитала из России на 2017 год

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЦБ улучшил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2017 год до 17 миллиардов долларов, на 2018-2020 годы — до 10 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в пятницу докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Ранее ЦБ прогнозировал отток капитала из РФ на уровне 19 миллиардов долларов в 2017 году, 11 миллиардов долларов в 2018 году и по 14 миллиардов долларов в 2019 и 2020 годах.

"Параллельно с сокращением профицита текущего счета уменьшится и чистый вывоз капитала частным сектором с 17 миллиардов долларов в 2017 году до 10 миллиардов долларов в 2018 – 2020 годах", — говорится в докладе.

ЦБ отмечает, что в условиях снижения цен на энергоносители и поступлений от внешнеэкономической деятельности в 2018 году несколько уменьшатся возможности для наращивания иностранных активов. Факторами сокращения сальдо финансового счета по частному сектору также будут снижение объема выплат компаний по внешнему долгу и постепенное усиление инвестиционной привлекательности России на фоне ее экономического роста.

В 2019 – 2020 годах в условиях низких цен на нефть спрос на иностранные активы, по мнению ЦБ, останется небольшим, но усилится благодаря увеличению доходов экономических агентов на фоне экономического роста России. "Приток зарубежных инвестиций в Россию будет частично компенсировать расширение спроса российских компаний на иностранные активы", — говорится в документе.