Архангельская область рассчитывает на пятикратный рост добычи водорослей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Архангельской области рассчитывают, что добыча в регионе водорослей, которые используются в фармацевтической, косметологической и пищевой промышленности, вырастет в ближайшие два года в пять раз, сообщил журналистам в рамках Международного рыбопромышленного форума губернатор региона Игорь Орлов.

"У нас есть великолепное производство водорослей. Именно это направление в области аквакультуры нас интересует, когда мы говорим о глубокой переработке водорослей, о косметологической, фармацевтической промышленности, разработке специальных биодобавок", — сказал он.

По его словам, локомотивом в этой сфере является Архангельский опытный водорослевый комбинат, который при поддержке регионального правительства получил новое развитие.

"Мы рассчитываем на пятикратный рост объемов добычи водорослей и их глубокой переработки в Архангельске. Мы договорились с инвесторами, потенциал для этого есть. Понятно, что есть внешние факторы, это урожайность водорослей, погодные условия, но то, что мы в ближайший год-два достигнем такого роста, у нас есть большая уверенность. Тем более что квоты для этого региональная власть предоставила", — рассказал Орлов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая проходит на полях Международного рыбопромышленного форума, заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу представили продукцию Архангельского опытного водорослевого комбината.

По словам руководителя предприятия Алексея Коротенкова, в планах комбината расширение линейки продукции, автоматизация производства, открытие новых мест реализации. Кроме Архангельской области уже открыты точки продажи в Москве, Вологде, Великом Устюге, в ближайшей перспективе такой магазин появится в Санкт-Петербурге.

"Продукция нашего предприятия уникальна по своему содержанию. Богатый химический состав позволяет производить широкий ассортимент: от биологически активных добавок до косметики и продукции сельского хозяйства", — отметил Коротенков.

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