Аналитик: "плохие" кредиты российских банков составляют около 5 трлн рублей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Плохие" кредиты банков РФ, по которым не существует гарантий возврата, составляют около 5 триллионов рублей, из них более 3 триллионов рублей не обеспечено резервами, сообщила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова на конференции "Плохие банковские долги как инструмент создания стоимости".

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"Есть разные оценки скрытых плохих кредитов, по моим оценкам, это порядка 5 триллионов рублей — это кредиты, проблемные кредиты 2014-2015 года и ожидаемые проблемные кредиты 2016-2017 года, связанные с тем, что восстановление экономики очень медленное", — сказала Орлова.

Многие банки, по ее словам, не занимаются тщательным отбором заемщиков и серьезной работой с проблемными кредитами, ряд из них находится на грани выбытия из сектора. "По большому счету, даже если считать, что часть этих проблемных просроченных кредитов покрывается провизиями (резервами банков – ред.), безусловно, мы говорим о более 3 триллионов рублей не очень видимых проблем банковского сектора, это порядка трети капитала банковского сектора", — отметила Орлова.

Перспективы роста кредитного портфеля банков в РФ взаимосвязаны с темпами роста экономики, поэтому за счет роста кредитования нельзя решить проблему плохих долгов, указала она.

"Раньше банковский бизнес был очень доходным, сейчас, когда экономический рост будет в районе 2% на следующие 5-7 лет, то оставаться в банковском бизнесе остается все сложнее. Кредитный рост сейчас не поможет банкам решить проблему плохих долгов, мы сейчас не увидим 20-30-процентный рост кредитного портфеля, который мог бы решить проблему", — сказала Орлова.

Доля госбанков на рынке РФ сейчас, по оценке Орловой, достигает 62,7% в розничном кредитовании и почти 70% — в корпоративном кредитовании. "Скорее всего, мы войдем в ту ситуацию, когда у госбанков будет доля от 70% до 80% рынка", — предупредила она.