Сбербанк рассказал о перспективах спроса на ипотеку при низкой инфляции

СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Переход к низкой инфляции будет стимулировать спрос на ипотечные кредиты, отношение которых к ВВП РФ за 10 лет вырастет с нынешних 5% до 15%, прогнозирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"При переходе к принципиально низкой инфляции, меняются и ключевые драйверы банковского бизнеса. Следующим циклом будет цикл ипотеки. Этот год начинался для ипотеки плохо. Выдачи были существенно меньше, чем можно было ожидать. Прошло несколько снижений процентных ставок, в результате спрос вырос на 40%. В общем, понятно, что этот продукт может пройти от 5% ВВП, как это сейчас, до 15% ВВП. Этот путь вполне реально пройти за 10 лет, если посмотреть на опыт наших соседей", — сказал он в ходе Международного банковского форума.

Матовников отметил, что рост спроса на ипотеку начинался с существенного снижения процентных ставок. "Этот взрыв начинался с достаточно существенного снижения процентных ставок, потому что никакого 12% ВВП быть не может по ставке 12%. Это будет абсолютно новый флагмановский продукт", — сказал аналитик.

Однако снижение инфляции влечет за собой и риски, считает аналитик. "Снижение инфляции до 4% несовместимо с возвращением маржинальности банковского бизнеса, которая была в докризисный период. Понятно, что сейчас банковская система еще восстанавливается, восстанавливает свою маржинальность, но проблема в том, что она не восстанавливает эту маржинальность до уровня 2013 года", — сказал он.

Ранее ЦБ сообщал, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низки: в июле средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 10,94%. АИЖК ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке упадет ниже 10%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июле говорил, что в 2018 году ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 8-9%.

Лидирующим банком на рынке ипотечного кредитования в РФ является Сбербанк, на долю которого приходится более половины всего ипотечного рынка (более 1 триллиона рублей). Вторым является "ВТБ 24", который занимает 22,9%. По данным Русипотеки, замыкает тройку Райффазенбанк.