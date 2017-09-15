Орешкин: в проект бюджета заложено финансирование 11 приоритетных проектов

КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости. Проектировки бюджета РФ на 2018-2020 годы предполагают финансирование приоритетных проектов, они будут активно реализовываться, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В соответствии с проектным подходом на ближайшие годы правительство РФ выделило 11 приоритетных направлений развития страны, в том числе в экологии, здравоохранении, образовании, на рынке ипотеки и арендного жилье, в сфере ЖКХ и городской среды, по развитию моногородов, созданию безопасных и качественных дорог.

В части улучшения экономической ситуации в РФ и стимулирования бизнеса выделено четыре приоритетных проекта — стимулирование малого бизнеса и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; повышение производительности труда; развитие международной кооперация и экспорта, а также совершенствование системы контрольно-надзорной деятельности.

"Нашли отражение в виде утвержденных и согласованных правительством поправок. Цифры не назову, это к Минфину. Все 11 приоритетов будут финансироваться и активно реализовываться", — рассказал журналистам Орешкин.

Глава Минэкономразвития ранее неоднократно говорил о том, что целевой прогноз министерства на 2018-2020 годы, который предполагает рост экономики РФ темпами не ниже мировых, как раз и основан на реализации приоритетных проектов и комплексного плана развития РФ до 2025 года.

Ранее в пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти РФ продолжают работу над стратегией социально-экономического развития страны до 2025 года, отдельные темы стратегии учитываются при подготовке проектировок федерального бюджета на следующий год и на период до 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.