Орешкин: в проект бюджета заложено финансирование 11 приоритетных проектов

КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости. Проектировки бюджета РФ на 2018-2020 годы предполагают финансирование приоритетных проектов, они будут активно реализовываться, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
В части улучшения экономической ситуации в РФ и стимулирования бизнеса выделено четыре приоритетных проекта — стимулирование малого бизнеса и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; повышение производительности труда; развитие международной кооперация и экспорта, а также совершенствование системы контрольно-надзорной деятельности.
"Нашли отражение в виде утвержденных и согласованных правительством поправок. Цифры не назову, это к Минфину. Все 11 приоритетов будут финансироваться и активно реализовываться", — рассказал журналистам Орешкин.
Ранее в пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти РФ продолжают работу над стратегией социально-экономического развития страны до 2025 года, отдельные темы стратегии учитываются при подготовке проектировок федерального бюджета на следующий год и на период до 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин по итогам своего декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.