В Рубцовске опробуют тарифообразование по принципу альтернативной котельной

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Город Рубцовск Алтайского края включен в число пилотных проектов, где будет реализована новая методика тарифообразования в тепле по принципу альтернативной котельной. Такая возможность предусмотрена соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанным властями края и Сибирской генерирующей компанией.

Соглашение включает в себя ряд положений, в том числе касающихся развития объектов тепловой и электрической генерации в Рубцовске и Барнауле. Соглашение будет действовать более двух лет – до конца 2019 года.

"В соглашении закреплена готовность правительства края предоставить согласие на включение Рубцовска в число пилотных проектов по переходу на новую целевую модель рынка тепла с тарифообразованием по принципу "альтернативной котельной", — отмечается в сообщении. В соглашении также прописано намерение властей региона рассмотреть возможность поддержки перехода Барнаула на метод альтернативной котельной.

"У нас всегда есть предложения и планы по развитию отрасли в тех местах, где у нас есть бизнес. И у нас есть предложения как развивать систему теплоснабжения Барнаула и эти предложения в ближайшее время мы обсудим вместе с властью и выберем наиболее оптимальный путь", — пояснил гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

Правительство региона также обязалось оказать содействие компании в сохранении и наращивании производственного потенциала в регионе, учитывать заинтересованность энергохолдинга в полной загрузке своих генерирующих мощностей.

За последние годы СГК инвестировала в энергетику Барнаула порядка 7 миллиардов рублей, в том числе в строительство новых энергоблоков по программе ДПМ на Барнаульской ТЭЦ-2. Инвестиции в модернизацию теплоснабжения Рубцовска предусмотрены в размере 1,7 миллиарда рублей.