Рост кредитования населения в августе вышел на максимум года

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банки РФ в августе увеличили совокупный объем кредитов экономикена 0,5% — до 41,5 триллиона рублей, в том числе кредитование населения выросло на 1,6%, компаний — на 0,1%, сообщается в материалах ЦБ.

"Корпоративное кредитование (требования к нефинансовым организациям) выросло на 0,1%; его объем составил 30 триллионов рублей. Опережающими темпами продолжили расти кредиты физическим лицам: прирост за месяц – на 1,6%, до 11,5 триллиона рублей (это наибольшая величина с февраля – первого месяца, когда темпы прироста розничного кредитного портфеля вышли в зону положительных значений)", — отмечает ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня заявила, что Банк России сохраняет прогноз по росту кредитования в РФ в 2017 году в диапазоне 5-7%.