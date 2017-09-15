"Справедливая Россия" разработает альтернативный проект бюджета

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовит альтернативный правительственному проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Традиционно единственная фракция в Госдуме — это фракция "Справедливая Россия", которая подготовит альтернативный бюджет, альтернативный бюджету правительства господина (Дмитрия) Медведева. И мы это обязательно сделаем. У нас, кстати, и прогнозы всегда лучше — и по цене нефти будущей, и по инфляции, и по цене доллара к курсу рубля", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что у фракции "очень большой план законотворческой работы". "Некоторые законодательные инициативы мы будем вносить повторно, а некоторые уже и третий, десятый раз, потом мы настойчивы", — сказал он.