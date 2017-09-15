Мантуров считает существенным снижение ставки ЦБ на 0,5 п.п.

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 15 сен — РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки с 9% сразу до 8,5% существенно для российской промышленности и будет способствовать ускорению инвестиций, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

ЦБ РФ ранее в пятницу объявил о четвертом за текущий год снижении ключевой ставки, на этот раз на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.

"Мысли остаются прежними и подходы прежними: чем ниже ставка, тем быстрее, динамичнее мы можем инвестировать в предприятия, в свою модернизацию, в создание новых проектов. Поэтому такое решение — (снизить ключевую ставку — ред.) на полпроцента — это уже существенное снижение. Мы ожидаем положительной реакции наших предприятий. Конечно, это немножко инерционный период, пока банки будут снижать свои ставки по кредитам, но тенденция очень положительная", — сказал министр.