Банк России допускает снижение цены нефти к концу 2018 года до $40 долларов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость нефти в случае непродления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи может снизиться до 40 долларов за баррель к концу 2018 года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

В 2017 году регулятор ожидает цену нефти на уровне 50 долларов за баррель.

"На среднесрочную перспективу мы оставили практически тот же взгляд. Мы считаем, что в случае непродления соглашения (о сокращении добычи нефти ОПЕК+ — ред.) цена может в следующем году несколько снизиться и дойти до уровня 40 долларов за баррель в реальном выражении к концу года", — сказала она.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В то же время участники сделки ОПЕК+ неоднократно заявляли, что вопрос о ее дальнейшей судьбе (после марта 2018 года) остается открытым, в том числе не исключается и возможность очередного продления соглашения. Так, министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября сообщил, что решение о продлении сделки может быть принято, если не будет достигнуто целевое сокращение запасов нефти.