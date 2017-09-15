Центробанк решил не раскрывать мнения членов совета директоров по ставке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Центробанк РФ впредь будет придерживаться политики единого голоса и считает преждевременным раскрывать мнения отдельных членов совета директоров по вопросу ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы вряд ли дальше будем говорить о результатах голосования и о мнениях отдельных участников, потому что решили придерживаться политики единого голоса", — сказала она на пресс-конференции в пятницу. При этом глава ЦБ отметила, что сегодняшнее решение по ставке было единогласным.

"На наш взгляд, пока инфляционные ожидания незаякорены, сейчас рановато переходить к политике раскрытия данных по мнению каждого участника голосования. Когда-нибудь к этому перейдем, но сейчас считаю преждевременным", — добавила Набиуллина.

Банк России в пятницу в четвертый раз за текущий год снизил ключевую ставку, в этот раз на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.