Банк России не видит рисков дефляции в ближайшие годы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России не видит рисков возникновения дефляции в России в ближайшие годы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Рисков дальнейшей дефляции не видим, потому что у нас нет дефляции, чтоб она дальше продолжалась. Месячное снижение цен не является дефляцией, обычно дефляцией называют, когда цены снижаются в годовом выражении. У нас такого феномена нет. И мы не видим, что есть какие-либо риски нам иметь дефляцию, в ближайшие годы, во всяком случае", — сказала она.

"Что касается возможности наших обратных действий по стимулированию инфляции — (это — ред.) возможно в том случае, если инфляция устойчиво, существенно будет ниже 4%. В этом случае — возможно. Такого сейчас нет, такого сейчас не видим", — добавила глава ЦБ.

Глава ЦБ РФ добавила, что ключевая ставка регулятора может оказаться и на уровне 6,5%-7% при инфляции в 4%. "Но это произойдет тогда, когда инфляционные ожидания снизятся и "заякорятся". И я уже говорила, что, по нашим оценкам, это произойдет во временном горизонте в два-три года", — отметила она.