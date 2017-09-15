Цены на нефть растут на удешевлении доллара после запуска ракеты в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем, чему способствует снижение курса доллара относительно основных мировых валют после очередного запуска ракеты в КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.35 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,41%, до 55,70 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,18%, до 49,98 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 91,74 пункта.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через японский остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Удешевление доллара на фоне нового запуска ракеты Северной Кореей поддерживает сырьевые котировки, делая, в частности, торгуемую в долларах нефть дешевле для инвесторов с иностранной валютой.

Стоимость нефти поднимается и на данных о снижении добычи нефти в различных регионах мира. Так, согласно сообщению минэнерго США, добыча нефти за неделю по 8 сентября снизилась на 6,5%, или на 572 тысячи баррелей в сутки, до 9,353 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина также сократились — на 8,4 миллиона баррелей, или на 3,7% — до 218,3 миллиона баррелей.

Кроме того, согласно сентябрьскому докладу ОПЕК, эта организация в августе снизила добычу нефти на 79 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем — до 32,755 миллиона баррелей в сутки. Также ОПЕК пересмотрела добычу нефти организации за июль, понизив ее уровень на 35 тысяч баррелей в сутки — до 32,834 миллиона баррелей в сутки.

Теперь инвесторы ожидают данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе нефтяных и газовых буровых установок в США. Ранее, по итогам завершившейся 8 сентября рабочей недели, число буровых в США выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 944 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 436 штук, или в 1,8 раза.