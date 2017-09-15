Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции и цене на нефть на 2017 год

КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости. Минэкономразвития пересмотрело некоторые параметры макропрогноза на 2017 год, в частности, по оценке министерства, инфляция в РФ по итогам года может составить 3,2% вместо 3,7% прогнозировавшихся ранее, также незначительно пересмотрена оценка средней цены на нефть — с 49 до 50 долларов за баррель.

"Мы решили немножко повысить цены на нефть, потому что мы видим, что они держатся выше уровня, который был запланирован – около 50 долларов за баррель, чуть более крепкий рубль. Но главное изменение, наш новый прогноз по инфляции на 2017 год – 3,2%, мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3%", — сказал глава министерства Максим Орешкин журналистам.

Решение было одобрено на заседании бюджетной комиссии правительства РФ, на которой обсуждался прогноз.

"Дмитрий Анатольевич дал поручение учесть последние тренды и к той версии, которую я презентовал в августе, мы внимательно посмотрели прогноз, что происходит в экономике и решили сделать несколько изменений", — добавил он.