Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции и цене на нефть на 2017 год

КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости. Минэкономразвития пересмотрело некоторые параметры макропрогноза на 2017 год, в частности, по оценке министерства, инфляция в РФ по итогам года может составить 3,2% вместо 3,7% прогнозировавшихся ранее, также незначительно пересмотрена оценка средней цены на нефть — с 49 до 50 долларов за баррель.
Решение было одобрено на заседании бюджетной комиссии правительства РФ, на которой обсуждался прогноз.
"Дмитрий Анатольевич дал поручение учесть последние тренды и к той версии, которую я презентовал в августе, мы внимательно посмотрели прогноз, что происходит в экономике и решили сделать несколько изменений", — добавил он.