В Центробанке пообещали плавное смягчение денежно-кредитной политики

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России будет плавно смягчать денежно-кредитную политику, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По мере того, как инфляция в 4% станет привычным ориентиром для бизнеса, финансовых институтов, домашних хозяйств, станет возможным завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Основные принципы и подходы к денежно-кредитной политике в предстоящие три года мы представим в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, которые опубликуем сегодня", — сказала глава ЦБ в пятницу на брифинге.