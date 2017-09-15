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Экономика

Архангельская область сможет получать дальневосточную рыбу по Севморпути

15:1215.09.2017
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкКараван судов на трассе Северного морского пути. Архивное фотоКараван судов на трассе Северного морского пути. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 сен — РИА Новости. Суда компании "Доброфлот" могут осуществлять перевозку дальневосточной рыбной продукции по Севморпути в европейскую часть России, используя возможности Архангельска как центра перевалки грузов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Архангельской области.

По его словам, губернатор Поморья Игорь Орлов обсудил перспективы дальнейших поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в Архангельск с гендиректором "Доброфлота" Александром Ефремовым в рамках проходящего в Санкт-Петербурге II Международного рыбопромышленного форума.

"Встречная загрузка судов "Доброфлота", следующих из Архангельска на Дальний Восток, является одним из приоритетных и взаимовыгодных направлений сотрудничества региона с компанией. Ее генеральный директор подтвердил готовность перевозить рыбную продукцию на судах "Доброфлота" в столицу Поморья по Северному морскому пути, используя возможности Архангельска как центра перевалки грузов", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в августе текущего года в Архангельск по Севморпути уже был доставлен груз дальневосточной рыбы: в регион прибыло три тысячи тонн замороженной кеты, нерки и лосося, еще тысяча тонн рыбы была отправлена дальше, в Центральную Россию.
По мнению губернатора Архангельской области, оптимизация стоимости перевозки грузов по Северному морскому пути, наряду с другими мерами, позволит сделать эту трассу еще привлекательнее.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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"Исторически сложилось так, что Архангельская область имеет уникальный опыт освоения человеком арктических широт. Если рассматривать Северный морской путь как многофакторный и сложный проект, который включает в себя не только собственно транспортный маршрут, но и вопросы обустройства, безопасности, снабжения, научного обеспечения, здесь нужны комплексные решения. Мы готовы применить весь потенциал региона для развития этой важной для страны и мира морской трассы", — привели в пресс-службе слова Орлова.

Глава Архангельской области вынес на федеральный уровень обсуждение инициативы о снижении тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 

Президент РФ Владимир Путин на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как отметил на встрече глава "Доброфлота", проводка судна через ледовые поля — это значительная часть затрат. При организации встречной загрузки компания-перевозчик сможет их компенсировать.

Одним из вариантов встречной загрузки может стать северный завоз.

"Это более экономически оправданный путь снабжения арктических территорий, чем через Владивосток или Приморье. Если получится организовать логистику обеспечения северного завоза через Архангельск, вполне возможно, что это обеспечит регулярное движение по Северному морскому пути наших грузов", — привели в пресс-службе слова Ефремова.

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