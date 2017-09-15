ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки в следующие два квартала

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов; для закрепления инфляции вблизи цели потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров по процентной политике.

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 8,5% годовых. С учетом сегодняшнего решения ЦБ уже в четвертый раз снижает ставку в текущем году.

"На горизонте ближайших двух кварталов ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза", — говорится в пресс-релизе регулятора.

С учетом этих факторов для закрепления инфляции вблизи цели потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий, указывает ЦБ.