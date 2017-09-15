Минсельхоз: России и Турции нужно увеличивать взаимный товарооборот

Прилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото

Прилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия и Турция должны прилагать усилия для увеличения взаимного сельхозтоварооборота, заявил на заседании Российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

В Турции с 13 по 14 сентября состоялось заседание Российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в ходе которого стороны обсуждали вопросы поставок продукции, в том числе томатов.

"Потенциал нашего сотрудничества в сельскохозяйственной области раскрыт не полностью. Мы должны совместно с турецкими партнерами предпринять усилия по увеличению взаимного товарооборота", – заявил Евгений Громыко.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что готов рассматривать для выдачи разрешений на импорт томатов из Турции только крупные предприятия-производители.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.