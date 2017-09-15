Интернет-омбудсмен выступил против налога на товары с AliExpress и Amazon

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с RT раскритиковал идею ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay и других компаний.

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В пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что у этих компаний есть преимущество на рынке — они не должны платить НДС и ввозные таможенные пошлины, если реализуют товары стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма. В связи с этим российские ритейлеры предложили ввести НДС в размере 15,25% от конечной цены товара.

"Эти компании не имеют конкурентного преимущества. Они работают в своей юрисдикции, а заказывают и размещают объявления граждане России", — считает Мариничев.

По его мнению, новые требования для иностранных ритейлеров ударят в первую очередь про россиянам. Именно им как конечным потребителям придется нести дополнительную налоговую нагрузку и затраты. Сейчас главное — создать конкретную среду для бизнеса в России, отметил Мариничев.

Правительство должно рассмотреть эту инициативу со всех сторон, считает интернет-омбудсмен.

Как рассказал ранее "Ъ" гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, возможные ограничения заставят иностранных продавцов существенно сократить ассортимент товаров, поставляемых в Россию, или вообще прекратить их доставку.