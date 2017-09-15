Россия и Белоруссия на следующей неделе проведут переговоры по газу

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с российским коллегой Аркадием Дворковичем по газовой теме.

Как сообщает в пятницу агентство Белта со ссылкой на Семашко, на следующей неделе у него запланирована встреча с вице-премьером России Аркадием Дворковичем в Москве. "У нас разные темы, но, прежде всего, будет обсуждаться вопрос по газу", — пояснил вице-премьер.