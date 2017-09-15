В ФАС надеются найти компромисс по отмене внутрисетевого роуминга

КАЗАНЬ, 15 сен — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев надеется, что служба найдет компромисс с операторами связи в вопросе отмены внутрисетевого роуминга в России.

"Никаких промежуточных отчетов мы специальным образом не требовали, идет диалог каждый день, мы находим вместе с нашими компаниями мобильной телефонии такие разумные, мне кажется, компромиссы, как к этому прийти и побыстрее. Я думаю, что мы придем, и придем побыстрее. Пока мы вполне удовлетворены сотрудничеством, тем, как идет этот процесс", — сказал он журналистам.

"Мы действительно активно выступаем за то, чтобы не было никакого внутрироссийского роуминга. Его не будет, я уверен, мы сможем этого добиться", — подытожил глава службы.

В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. В августе ФАС продлила срок исполнение предупреждения по роумингу до 15 декабря.