Центробанк расскажет в Facebook, как защитить деньги от кибермошенников

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в ходе онлайн-трансляции на странице регулятора в Facebook расскажет о том, как обезопасить свои средства от киберпреступников, сообщается на сайте ЦБ.

"20 сентября 2017 года в 12:00 на странице Банка России в Facebook заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев расскажет о том, как обезопасить свои средства от киберпреступников, о современных киберугрозах и методах противостояния им, а также о том, какие меры принимает Банк России для того, чтобы защитить деньги граждан от киберпреступников", — говорится в сообщении.

Пользователи Facebook узнают о главных правилах "кибергигиены", соблюдение которых позволит сохранить сбережения, и в ходе онлайн-трансляции смогут задать Сычеву вопросы. Вопросы также можно написать заранее на странице Банка России в Facebook.