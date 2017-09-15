Сделку "Яндекс.Такси" и Uber не вынесут на правкомиссию по иноинвестициям

КАЗАНЬ, 15 сен — РИА Новости. Сделка по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber не будет вынесена на правительственную комиссию по иностранным инвестициям, однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ при ее рассмотрении может выдать предписание, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно условиям сделки, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

"Мы работаем. Но мы относимся к этой сделке позитивно, потому что, учитывая, что больше десятка компаний работает на рынке, не произойдет монополизация рынка при таком слиянии. Мы это видим. Но поскольку это все связано с новыми технологиями цифровыми, возможно, будет выдано предписание", — рассказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли сделка рассмотрена правкомиссией, Артемьев сказал: "А там не требуется этого, не тот рынок". При этом он уточнил, что она будет рассмотрена в установленные законом сроки.