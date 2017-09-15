Под Нижним Новгородом откроют производство акриловых дисперсий к 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Производственная группа "Нова Ролл" (Москва) планирует к 2021 году создать в городе Дзержинске Нижегородской области производство акриловых дисперсий и перенести в регион с московской площадки линию выпуска упаковочной липкой ленты (скотча), сообщил журналистам замгендиректора компании Алексей Кульков.

В четверг в Нижнем Новгороде в рамках VI международного бизнес-саммита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ООО "Оргсинтез ПроЛаб" (находится под управлением "Нова Ролл").

"Дзержинск – город химиков, и сегодня мы подписываем соглашение о создании в нем производства за 3 миллиарда рублей, на котором будет трудиться 250 человек", — сказал во время подписания соглашения губернатор региона Валерий Шанцев.

Позже Кульков пояснил журналистам, что проект планируется реализовать в три очереди. Предполагается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года и сейчас завод уже готов к пусконаладочным работам, вторая очередь – в 2019 году.

Эти этапы предусматривают создание производства акриловых дисперсий мощностью 50 тысяч тонн в год, которые используются в производстве упаковочной ленты. По словам Кулькова, реализация первых двух этапов проекта позволит компании "закрыть российский рынок по упаковочной ленте на 65-70%". Он добавил, что сейчас основными конкурентами компании являются китайские производители.

Третья очередь проекта – перенос линии выпуска упаковочной липкой ленты с завода компании, который расположен в Московской области. Мощность этой линии составляет примерно 500 тысяч квадратных метров скотча в год.

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