МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россельхознадзор готов рассматривать для выдачи разрешений на импорт томатов из Турции только крупные предприятия-производители, сообщает служба.

В Турции с 13 по 14 сентября состоялось заседание Российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в ходе которого стороны обсуждали вопросы поставок продукции, в том числе томатов.

"Российская сторона акцентировала внимание турецких коллег, что в целях обеспечения фитосанитарной безопасности России наиболее приемлемым вариантом представляется ввоз томатов с крупных предприятий, являющихся одновременно производителями и экспортерами и способных обеспечивать прослеживаемость произведенной продукции", — говорится в сообщении ведомства.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.