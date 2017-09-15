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Экономика

Крупные городские агломерации могут давать прирост 5-7% ВВП, заявил Кудрин

11:4815.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург. Архивное фотоГорода России. Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Крупные городские агломерации способны давать прирост 5-7% ВВП, сообщил в ходе конференции "Новая повестка развития российских городов" председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

© РИА Новости / Артем Житенев
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России надо развивать 10-15 городов-агломераций - Кудрин
"По нашей оценке, в ближайшие годы темпы роста крупных городов и агломераций будут выше, чем в целом по стране, они будут достигать около 5-7%. И это даже при пессимистическом прогнозе, когда нам удастся выходить на уровень роста 3 и выше процента ВВП", — сказал Кудрин.

По его мнению, доля крупных городов и агломераций в совокупном ВВП страны будет расти. "Мы должны обратить внимание на этот возможный ресурс", — отметил он.

Сегодня известно, что в мире идёт концентрация возможностей роста развития городов, продолжил Кудрин. "В 380 городах мира сегодня производится примерно 50% мирового ВВП. Это означает, что впоследствии будут конкурировать не крупные страны, а крупные города. На этом пути в ближайшие лет 15 существенно поменяются города-лидеры в этом движении. Очень много европейских городов выпадет из списка лидеров, состоящих из 100 городов. Их место займут новые быстрорастущие города Азии и прежде всего Китая", — добавил глава ЦСР.

Россия пока в этом списке представлена скромно — у нас два города, которые способны конкурировать в международном масштабе, констатировал Кудрин. Это Москва и Петербург. "Причём концентрация нашей экономики в этих городах очень существенна — 27% ВВП в этих двух городах. При том что США и Европе концентрация раза в два меньше —13-16%. Зато в следующих 30 городах мы, наоборот, отстаём в два раза в концентрации нашего ВВП. Нам нужно поддерживать крупные города и агломерации, я бы сказал, это вопрос выживаемости в этой конкурентной борьбе в мире", — указал Кудрин.

В России, по его словам, 16 регионов с миллионным населением. "Если брать ещё крупные агломерации, Калининград, Сочи и другие, то мы можем довести до 20 регионов, потенциально являющимися крупными городами, способными соревноваться в мировой конкуренции", — считает эксперт.

Но в этом случае нужно дать дополнительные финансовые возможности и полномочия регионам, указал эксперт. "Развитие агломераций зачастую связано с принятием новых законов и созданием новых возможностей стимулирования таких взаимоотношений. Я вижу необходимость государственной программы в этой области, которая включала бы в себя в том числе и гранты, и ресурсы, предоставляющиеся по конкурсу регионам, которые доказали бы, что они могут способствовать развитию крупных агломераций", — заключил Кудрин.

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