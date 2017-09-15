ФАС снизила стоимость услуг газовых компаний в ряде регионов России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ снизила в ряде регионов стоимость снабженческо-сбытовых услуг газовых компаний, входящих в "Газпром", сообщается на сайте ведомства.

ФАС в рамках тарифной компании по пересмотру плат за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые региональными газовыми компаниями, входящими в группу лиц ПАО "Газпром", проверила эффективность закупок газовиков, исключив все лишние расходы (раньше в тариф были включены необязательные страховые платежи, представительские расходы), также были проанализированы статьи затрат по долговым обязательствам и аренде.

Кроме того, сотрудники ФАС проанализировали услуги других компаний, предоставляемые в сопоставимых условиях (по географическим и климатическим показателям, а также по структуре потребления газа). В результате тарифные заявки вышеуказанных компаний были скорректированы в сторону снижения на сумму боле 1,1 миллиарда рублей, а действующие сметы компаний снижены на 314 миллионов рублей. Для отдельных категорий потребителей произошло снижение действующих тарифов на снабженческо-сбытовые услуги до 15%.

"В результате этой работы уже снижены тарифы в Рязани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Астрахани, Перми, Ижевске и Орле. В Нижнем Новгороде и Тамбове тарифы остались на прежнем уровне", — говорится в сообщении ведомства.

В ближайших планах ФАС — пересмотр тарифных ставок на снабженческо-сбытовые услуги еще 40 компаний.

"Плата за снабженческо-сбытовые услуги является не самой большой составляющей в конечной цене на газ (около 5%), но вместе с тем, эти подходы будут применены при тарифном регулировании на 2018 год в отношении газораспределительных организаций, входящих в группу лиц ПАО "Газпром", а доля цены за транспортировку газа в тарифе составляет уже около 45%. В результате, ведомство ожидает значительного снижения цены для всех категорий потребителей уже в следующем году", — заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.