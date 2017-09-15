В ЦАГИ испытали на прочность новый учебный самолет Як-152

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ, входит в Научно-исследовательский центр имени Жуковского) завершили прочностные испытания крыла и фонаря кабины пилотов нового учебно-тренировочного самолета Як-152, результаты которых позволят снять ряд ограничений самолета по перегрузке, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе НИЦ Жуковского.

"В начале сентября специалисты ЦАГИ завершили очередной этап статических прочностных испытаний учебно-тренировочного самолета Як-152. На данный момент получены положительные результаты для крыла и фонаря кабины пилотов, заканчивается подготовка к совместным статическим испытаниям механизации крыла (закрылков и элерона) и хвостовой части фюзеляжа с горизонтальным оперением", — говорится в сообщении.

По словам начальника отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ Виктора Цыганкова, полученные при испытании прочности крыла результаты позволяют снять ряд ограничений на самолет по перегрузке. В дальнейшем специалисты изучат шасси, узлы навески двигателя и проводку управления Як-152.

Учебно-тренировочный самолет Як-152 предназначен для тренировок по технике пилотирования и основам навигации, навыков простого, сложного и высшего пилотажа, а также технике пилотирования в составе группы самолетов. Самолет позволяет отработать технику пилотирования по приборам (под шторкой) при полете по маршруту и заходе на посадку с использованием аэродромных посадочных систем, а также действия в особых случаях. Первый полет самолета Як-152, разработанного ОКБ имени А. С. Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут"), состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода 29 сентября 2016 года.