Путин рассказал о поддержке бизнеса в Новосибирской области

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием со дня образования региона, добавив, что в нем успешно реализуются инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательства; телеграмма президента опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается. Сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой. И потому в области успешно реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест", — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири для расширения межрегиональных и международных связей.

Президент выразил уверенность, что опыт, творческий подход и ответственное отношение к делу позволят жителям региона и впредь добиваться поставленных целей. Путин пожелал жителям области всего самого доброго.