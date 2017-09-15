Суд отложил иск "Аэрофлота" к "Трансаэро" на два миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 16 ноября рассмотрение иска компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" о взыскании с признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" около 2,02 миллиарда рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 16.11.2017 12.35 мск", — говорится в карточке дела.

Согласно материалам дела, "Аэрофлот" в ноябре 2016 года подал иск о взыскании с "Трансаэро" 1,86 миллиарда рублей задолженности и около 161 миллиона рублей неустойки. Слушания по иску переносятся в шестой раз, начиная с марта.

Как сообщалось ранее, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитраж Петербурга и Ленинградской области 16 декабря признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.

Иск "Аэрофлота" к "Трансаэро" — далеко не первый. Так, в феврале Верховный суд РФ оставил в силе взыскание с "Трансаэро" более 2,8 миллиарда рублей согласно решениям трех нижестоящих инстанций.

Кроме того, арбитраж Москвы 1 августа рассмотрит иск "Аэрофлота" о взыскании с авиакомпании более 2,2 миллиарда рублей долга за авиатопливо. Крупнейший российский авиаперевозчик требует взыскать с ответчика задолженность по заключенному в сентябре 2015 года агентскому договору, в рамках которого "Аэрофлот" заправлял самолеты "Трансаэро".