ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы состоится 23 сентября, если этому будет благоприятствовать погода, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"По итогам встречи на высшем уровне, которая прошла в сентябре, была достигнута договоренность осуществить визит на самолете (на южные Курилы – ред.) для посещения могил бывшими жителями островов в день с благоприятной погодой, в качестве отправной точки взяв 23 сентября. Это будет первый такой визит бывших жителей островов, осуществленный на самолете. Мы рассчитываем, что это облегчит им путешествие", — сказал министр.

Со стороны правительства группу будет сопровождать заместитель министра иностранных дел Кадзуюки Наканэ и другие официальные лица.

Министр подчеркнул, что проведение таких проектов, "усилия, приложенные на четырех островах, принесут результаты, а также приведут к пониманию народов двух стран, что имеет значение для заключения мирного договора".

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения бывшими жителями островов могил родственников был предложен воздушный путь.

Первый рейс был назначен на 18 июня. Планировалось, что самолет за один день побывает на островах Кунашир и Итуруп. Но рейс пришлось отложить из-за нелетной погоды. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что первый рейс может состояться в сентябре.