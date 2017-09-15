Опрос: развитие искусственного интеллекта увеличит сокращение сотрудников

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти половина сотрудников компаний в разных странах мира ожидает у себя сокращений персонала в ближайшие пять лет из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствует исследование Boston Consulting Group (BCG).
Помимо этого, почти 80% опрошенных считает, что искусственный интеллект "обогатит навыки существующих сотрудников", а по мнению 31% респондентов, развитие этих технологий сократит круг их собственных задач. Небольшая группа опрошенных (13%) не относит искусственный интеллект ни к рискам, ни к возможностям.
"Большинство компаний прогнозирует существенное влияние искусственного интеллекта на информационные технологии, операционную деятельности и производство, управление цепочкой поставок и работу с клиентами", — также говорится в исследовании.
При этом в настоящее время лишь каждая пятая компания включила элементы ИИ в некоторые рабочие процессы, и только каждая двадцатая внедрила эти технологии в существующие процессы или предложения в крупных масштабах. А стратегия по работе с ИИ существует в менее чем 40% организаций.