Опрос: развитие искусственного интеллекта увеличит сокращение сотрудников

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти половина сотрудников компаний в разных странах мира ожидает у себя сокращений персонала в ближайшие пять лет из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствует исследование Boston Consulting Group (BCG).

Компания опросила более 3 тысяч руководителей компаний, менеджеров и аналитиков из 112 стран, представляющих 21 отрасль экономики (большинство респондентов — из США, 35%, из России – всего 10 респондентов). "Результаты опроса показали… в результате развития ИИ меньше половины респондентов (47%) ожидают сокращений в своих компаниях в ближайшие пять лет", — говорится в исследовании.

Помимо этого, почти 80% опрошенных считает, что искусственный интеллект "обогатит навыки существующих сотрудников", а по мнению 31% респондентов, развитие этих технологий сократит круг их собственных задач. Небольшая группа опрошенных (13%) не относит искусственный интеллект ни к рискам, ни к возможностям.

"Большинство компаний прогнозирует существенное влияние искусственного интеллекта на информационные технологии, операционную деятельности и производство, управление цепочкой поставок и работу с клиентами", — также говорится в исследовании.

Как отмечает BCG, примерно 15% участников опроса полагают, что данные технологии уже сейчас оказывают большое влияние на предложения и процессы их организации, около 60% ожидает, что это произойдет в ближайшие пять лет. Всего же около 85% руководителей опрошенных компаний считает, что ИИ позволит организациям приобрести или удержать конкурентное преимущество.

При этом в настоящее время лишь каждая пятая компания включила элементы ИИ в некоторые рабочие процессы, и только каждая двадцатая внедрила эти технологии в существующие процессы или предложения в крупных масштабах. А стратегия по работе с ИИ существует в менее чем 40% организаций.