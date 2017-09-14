Алтайский край и СГК будут развивать энергопроекты в регионе

БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор "Сибирской генерирующей компании" Михаил Кузнецов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017-2019 годы, в рамках которого реконструируют ТЭЦ Рубцовска, где были проблемы с горячим водоснабжением.

СГК занимается модернизацией теплоснабжения Рубцовска с 2016 года. К этому моменту другие предприятия, отвечающие за теплоснабжение третьего по величине города в Алтайском крае, находились в стадии банкротства. Из-за финансовых проблем теплоснабжающих организаций у части жителей города были проблемы с горячим водоснабжением.

Гендиректор СГК отметил, что в Рубцовске реализуется самый масштабный в стране проект по реконструкции системы теплоснабжения — только магистральных сетей переложено 40%. "Практически все средства — 1,7 миллиарда рублей, которые мы планировали потратить на проект реконструкции, вложены. Осталось вложить около 70 миллионов рублей на благоустройство в следующем году", — сказал Кузнецов.

Основной акционер и председатель комитетов по стратегии советов директоров компаний "ЕвроХим", "Сибирская угольная энергетическая компания" и "Сибирская генерирующая компания" Андрей Мельниченко в свою очередь отметил, что к маю 2018 года в Рубцовске будет реализован проект по реконструкции ТЭЦ, которая будет обеспечивать теплом весь населенный пункт. "Законодательство нам еще не позволяет получить гарантию возврата инвестиций. В то же время мы уже поменяли 50% теплового хозяйства в городе. С точки зрения бизнес-инвестиций наши люди в Рубцовске делают уникальные вещи, и это не совсем бизнес-проект", — отметил он.

Губернатор Карлин отметил важность подписанного документа: "Мы будем развивать объекты тепловой и электрической генерации в Алтайском крае, городах Рубцовске, Барнауле. Продолжится активное сотрудничество для решения социальных вопросов… У нас 19 предприятий аграрного машиностроительного кластера, часть предприятий в Рубцовске, и с этой точки зрения развитие теплогенерации там имеет особую социально-экономическую важность".

"Сибирская генерирующая компания" — российский энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Это одна из крупнейших генерирующих компаний в России по установленной мощности и первая в Сибири по тепловой мощности.

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